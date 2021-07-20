Эндокринолог Потешкин предупредил о потере мышечной массы после COVID-19

Москва, 20 июля. Человек, перенесший COVID-19, может столкнуться с посткоронавирусной саркопенией, которая приводит к снижению мышечной массы тела.

Выздоравливающий пациент начинает тратить меньше энергии, это усугубляется и изменениями в питании. В итоге человек набирает лишний вес, рассказал ТАСС эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин.

«Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается», — объяснил врач.

Третьим усугубляющим фактором выступает депрессия, которая часто настигает пациентов после COVID-19. Люди не хотят вести активный образ жизни, из-за чего также набирают лишний вес.

Специалист по организации здравоохранения, врач Евгений Ковалев ранее порекомендовал переболевшим COVID-19 пройти вакцинацию. Такие меры предоставят «фантастический титр антител с защитой от всех известных штаммов коронавируса».