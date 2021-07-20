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Эндокринолог Потешкин предупредил о потере мышечной массы после COVID-19

  /   Обновлено: 20 июля 2021 04:30
Общество
Эндокринолог Потешкин предупредил о потере мышечной массы после COVID-19
vk.com  /  Михаил Охлопков

Москва, 20 июля. Человек, перенесший COVID-19, может столкнуться с посткоронавирусной саркопенией, которая приводит к снижению мышечной массы тела.

Выздоравливающий пациент начинает тратить меньше энергии, это усугубляется и изменениями в питании. В итоге человек набирает лишний вес, рассказал ТАСС эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин.

«Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается», — объяснил врач.

Третьим усугубляющим фактором выступает депрессия, которая часто настигает пациентов после COVID-19. Люди не хотят вести активный образ жизни, из-за чего также набирают лишний вес.

Специалист по организации здравоохранения, врач Евгений Ковалев ранее порекомендовал переболевшим COVID-19 пройти вакцинацию. Такие меры предоставят «фантастический титр антител с защитой от всех известных штаммов коронавируса».

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последствия коронавирус мышечная масса
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