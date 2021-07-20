Россия назвала размещение гиперзвуковых ракет США в Европе дестабилизирующим шагом

Вашингтон, 20 июля. Развернутые Пентагоном в Европе гиперзвуковые ракеты будут иметь дестабилизирующий характер. Об этом заявило посольство России в США.

Подобный шаг со стороны Соединенных Штатов может повысить шанс возникновения неумышленного вооруженного или другого конфликта. Об этом дипведомтсво сообщило в официальном Twiter-аккаунте.

Ранее правительство США выразило обеспокоенность из-за разработок в области гиперзвукового оружия. Причиной этому послужили испытания новой российской ракеты «Циркон».