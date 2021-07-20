Миро посоветовала молодой жене Диброва бежать от него после унижения с тортом

Москва, 20 июля. Скандальный блогер Лена Миро обратилась к супруге Дмитрия Диброва Полине с призывом бежать от обрюзгшего старого мужа.

Полине на днях исполнилось 32 года. На своей странице в Instagram она поделилась кадрами с праздника, который с компанией родственников и друзей она отметила на прогулочном катере. Когда катер подходил к Красной площади, супруг преподнес имениннице торт с двумя свечами в виде цифр «3» и «2». Как только Полина достала свечи, получила тортом в лицо от 61-летнего Диброва.

«Спасибо, Дима, было очень вкусно», — подписала она видео.

Не все фолловеры Дибровой оценили юмор ее мужа. Некоторым показалось, что вся эта постановка была скованной и неприятной обоим супругам. Другие отметили, что традиция, подсмотренная у авторов старых американских комедий, нисколько не смешная и даже унизительная. Лена Миро оказалась среди тех, кого поступок Диброва буквально взбесил.

«Так этот пожилой любитель рассказать всему свету про свою тайную комнату страсти, куда он водит Полинку спать голой, поздравил ее с 32-летием. Еще и дочкой назвал! В таком контексте россказни Диброва о тайной комнате стали, в моих глазах, еще, мягко говоря, страннее», — пишет Миро на своей странице в ЖЖ.

Блогер добавила, что Полине не остается ничего, кроме как делать вид, что ей нравятся шутки «бабушки» Диброва.

«Бабушке Диме, конечно, смешно: он всем продемонстрировал свою власть над молодой, гарной дивчиной в самом соку. Дивчина делает вид, что и ей — смешно: других-то вариантов она для себя не видит», — возмущается Миро.

Блогер выразила мнение, что унизить свою супругу Диброва заставила зависть к ее молодости. Полине же Миро настоятельно советует немедленно подать на развод, чтобы не тратить свои лучшие годы «на неприятную бабушку».

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