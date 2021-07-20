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Неудобный вопрос о санкциях против России и Китая обратил Байдена в бегство
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Неудобный вопрос о санкциях против России и Китая обратил Байдена в бегство
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 20 июля. Президент США Джо Байден поспешил удалиться с пресс-конференции после вопросов журналистов о санкциях против России и Китая. На это обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.

Журналисты уличили главу Белого дома в предвзятом отношении к Москве. Американская сторона обвиняет в хакерских атаках Китай и Россию, однако санкции вводятся исключительно против последней. Байден пытался ответить на этот вопрос, но в итоге запутался в своих же суждениях.

«Китайское правительство, в отличие от русского, делает это не само, а защищает тех, кто это делает. Возможно, даже в чем-то им помогает», — невнятно ответил президент.

После этих слов Байден торопливо покинул зал, пытаясь избежать новых вопросов. По словам Скабеевой, заявление президента США в очередной раз не поддается логике.

«Дед, как обычно, впал в ступор, но всё же выдал ответ, который вряд ли поддается какой-либо логике», — отметила телеведущая.

Байден регулярно подвергается критике не только со стороны других стран, но и собственных соотечественников. В последний раз американцы обвинили президента в излишней толерантности в войсках США.

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