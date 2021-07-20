Мошенники в пандемию используют новый способ обмануть россиян

Москва, 20 июля. Мошенники научились зарабатывать на россиянах во время пандемии COVID-19, создавая фейковые сайты, обещающие пользователям оформление различных государственных выплат.

Как сообщают «Известия», только за первую половину июля в России появилось более 170 подобных фейковых сайтов. При этом мошенники похищают не только деньги, но и данные банковских карт для дальнейших афер. В прошлом году, по словам экспертов, подобной активности со стороны мошенников в России не наблюдалось.

Новый всплеск активности киберпреступников зафиксирован после принятия решения властей о выплате по 10 тыс. рублей на всех российских школьников. Эксперты каждый день фиксируют появление новых сайтов и мобильных приложений, обещающих быстрые компенсации за небольшую комиссию, около 200-500 рублей. С таким размахом подобные схемы еще ни разу в стране не использовались.

«Ими [мошенниками] могут быть использованы новости о выплатах для школьников, пенсионные реформы, изменения в налоговом законодательстве. Схемы при этом различаются незначительно: всегда разыгрывается спектакль, вовлекающий жертву и укрепляющий в сознании факт, что действовать нужно быстро», — уточнил ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов.

Эксперты выделили основные схемы обмана с выплатами, которые можно объединить в несколько групп: с использованием социальной инженерии (вам звонят, чтобы подтвердить действия и для дальнейшего убеждения), фишинговых ресурсов (когда просят указать реквизиты карты для зачисления выплат и пособий) или комбинированная схема.

Чаще всего мошенники действуют по такой схеме: создают сайт, имитирующий портал «Госуслуги» (в названии может быть слово «gosuslugi»). С сайта приходят рассылки о «дополнительных компенсациях» родителям школьников, или же в мессенджерах могут появиться рекламные баннеры, приводящие новых жертв на сайт. При переходе на страницу пользователю предлагают ввести СНИЛС или другие данные, завлекая крупной суммой якобы выплат. Чтобы получить выплату, жертве нужно якобы уплатить «регистрационный сбор», «взнос за регистрацию» в размере нескольких сотен рублей.

Если вас обманули, эксперты советуют немедленно заблокировать карту и операции по счету, позвонив в банк по телефону горячей линии. После этого подать заявление в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что мошенники в интернете стали использовать мгновенные сообщения, чтобы обманывать людей. Один только Viber заблокировал 4 тысячи злоумышленников с начала лета в России.