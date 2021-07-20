Порошенко пообещал всем украинским мусульманам за год «вернуть Крым домой»

Киев, 20 июля. Крым уже через год снова войдет в состав Украины. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко в своих соцсетях в честь исламского праздника Курбан-байрам.

Он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» и дал сомнительное обещание. Он заявил, что верит в скорое «возвращение Крыма домой».

«И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал Порошенко.

Бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк ранее заявил, что поможет Украине «вернуть» Крымский полуостров. Для этого необходимо военное вмешательство стран НАТО.