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Порошенко пообещал всем украинским мусульманам за год «вернуть Крым домой»

  /   Обновлено: 20 июля 2021 04:10
Политика
Порошенко пообещал всем украинским мусульманам за год «вернуть Крым домой»
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 20 июля. Крым уже через год снова войдет в состав Украины. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко в своих соцсетях в честь исламского праздника Курбан-байрам.

Он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» и дал сомнительное обещание. Он заявил, что верит в скорое «возвращение Крыма домой».

«И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал Порошенко.

Бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк ранее заявил, что поможет Украине «вернуть» Крымский полуостров. Для этого необходимо военное вмешательство стран НАТО.

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украина порошенко крым
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