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Пользователи Netflix пожаловались на проблемы в работе сервиса
Общество
Пользователи Netflix пожаловались на проблемы в работе сервиса
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Вашингтон, 20 июля. Сервис потокового видео Netflix столкнулся с нарушениями в работе. Сбои зафиксированы в ночь на вторник в некоторых странах, сообщает Downdetector.

Больше всего жалоб на сбои в потоковом сервисе Netflix поступали из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Германии. Около 40% пользователи отметили отсутствие соединения, 31% заявил о сложностях с просмотром видео, еще 28% испытывали проблемы в работе сайта.

Пользователи США, Великобритании, Аргентины, Канады столкнулись с неполадками в работе социальной сети Instagram 13 июля. Большинство жителей этих стран не могли загрузить видеоролики в сториз, просмотреть ленту новостей или подключиться к своему аккаунту.

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