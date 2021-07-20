Пользователи Netflix пожаловались на проблемы в работе сервиса

Вашингтон, 20 июля. Сервис потокового видео Netflix столкнулся с нарушениями в работе. Сбои зафиксированы в ночь на вторник в некоторых странах, сообщает Downdetector.

Больше всего жалоб на сбои в потоковом сервисе Netflix поступали из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Германии. Около 40% пользователи отметили отсутствие соединения, 31% заявил о сложностях с просмотром видео, еще 28% испытывали проблемы в работе сайта.

Пользователи США, Великобритании, Аргентины, Канады столкнулись с неполадками в работе социальной сети Instagram 13 июля. Большинство жителей этих стран не могли загрузить видеоролики в сториз, просмотреть ленту новостей или подключиться к своему аккаунту.