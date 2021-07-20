Смелые фотографии Ирины Шейк без верхней части купальника очаровали фанатов

Мехико, 20 июля. Российская супермодель Ирина Шейк очаровала поклонников новыми откровенными фото с отдыха в мексиканском Тулуме.

В сторис на своей странице в Instagram 35-летняя звезда показала, как проходила фотосессия на пляже. На одном из снимков она запечатлена в полный рост во время плавания в океане в белом бикини. На другом Шейк позирует около пальмы в оранжевом купальнике и белом сетчатом парео. На последнем фото модель стоит у пальмы с обнаженной грудью.

Как сообщает Daily Mail, комплекты бикини принадлежат бренду купальников американской модели Кэндис Свейнпол Tropic Of C. Читатели британского издания пришли в восторг от вида звезды. В комментариях они осыпали Ирину комплиментами, отметив, что ей «даже фотошоп не нужен».

«Красивая женщина. Естественная. Лучшая модель в индустрии на данный момент», — заявил фанат.

«Ноги Ким Кардашьян никогда не будут такими длинными, как у Шейк», — прокомментировал поклонник.

Фолловеры не устают обсуждать личную жизнь Ирины. Сейчас они гадают, что же происходит в паре с американским рэпером Канье Уэстом. Недавно появились слухи, что российская модель предложила рэперу «остаться друзьями». Однако на прошлой неделе в Сан-Франциско, в мишленовском ресторане Mourad, пара снова была замечена за поеданием обеда и страстными поцелуями.