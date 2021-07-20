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Бывшие бездомные смогут получить новую профессию в петербургском кафе
Общество
Бывшие бездомные смогут получить новую профессию в петербургском кафе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 июля. Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин намерен открыть кафе в Петербурге. Работать там будут бывшие бездомные.

Подобное трудоустройство, по словам общественника, можно назвать транзитным. Полученные знания и навыки во время работы в кафе бывшие бездомные смогут применить в будущем, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Жильцы наших реабилитационных приютов будут проходить стажировку три-четыре месяца в кафе. Они смогут работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. После чего они смогут уже с опытом устраиваться в другие заведения», — рассказал Свердлин на своей странице в социальной сети Facebook.

Кафе, как отметил директор «Ночлежки», появится в Центральном или Адмиралтейском районе. Сейчас он ищет соответствующее помещение для аренды.

Врач-реаниматолог Сергей Иевков ранее рассказал о прививках от коронавируса для бездомных. Вакцинацию этой категории населения он назвал важной стратегической задачей для российского государства.

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