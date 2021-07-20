Кастильо объявили официальным победителем президентской гонки в Перу

Лима, 20 июля. Перуанская национальная избирательная коллегия объявила кандидата от партии «Свободное Перу» Педро Кастильо победителем президентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters,

Заявление о назначении лидера леворадикальной фракции на пост президента было обнародовано в понедельник. Как отметила генсек коллегии Лурдес Рита Варгас Уаман, кресло вице-президента также займет Дина Эрсилия Буларте Сегарра.

На днях сподвижники Кастильо устроили забастовку в центре Лимы. Они требовали признать своего кандидата новым президентом Перу на ближайшие пять лет.