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Кастильо объявили официальным победителем президентской гонки в Перу
Политика
Кастильо объявили официальным победителем президентской гонки в Перу
Prt Scr twitter.com  /  @MV_Eng

Лима, 20 июля. Перуанская национальная избирательная коллегия объявила кандидата от партии «Свободное Перу» Педро Кастильо победителем президентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters,

Заявление о назначении лидера леворадикальной фракции на пост президента было обнародовано в понедельник. Как отметила генсек коллегии Лурдес Рита Варгас Уаман, кресло вице-президента также займет Дина Эрсилия Буларте Сегарра.

На днях сподвижники Кастильо устроили забастовку в центре Лимы. Они требовали признать своего кандидата новым президентом Перу на ближайшие пять лет.

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выборы перу педро кастильо
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