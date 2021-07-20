Содиректор «Брамос» анонсировал подписание первого экспортного контракта

Москва, 20 июля. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты «Брамос» может быть подписан сразу после пандемии коронавируса, заявил содиректор российско-индийского предприятия Александр Максичев.

Подготовка к заключению первого экспортного контракта, по словам Максичева, уже идет. Удалось о многом договориться.

«Для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан», — подчеркнул содиректор в беседе с РИА Новости.

Страну покупателя Максичев не назвал. Экспорт вооружений, по его словам, является прерогативой правительства.

Глава штаба ВВС Индии Ракеш Бхадаурия ранее назвал срок прекращения эксплуатации советских истребителей МиГ-21. Это произойдет, по его словам, в течение двух-трех лет.