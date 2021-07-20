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Россия с 2019 года получила две заявки на экспорт МиГ-35

  /   Обновлено: 20 июля 2021 03:55
Армия
Россия с 2019 года получила две заявки на экспорт МиГ-35
flickr.com  /  Pavel Vanka / CC BY-NC-ND 2.0

Москва, 20 июля. Российской Федерации за три года было направлено две иностранных заявки на поставки многоцелевых истребителей МиГ-35. Об этом рассказал директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Специалисты «Рособоронэкспорта» на данный момент ведут предметные переговоры с заказчиками. Шугаев также отметил, что в день, когда авиасалон МАКС-2021 начал свою работу, истребители осмотрел президент Турции Реджеп Эрдоган, который заинтересовался их покупкой.

Ранее военный эксперт Андрей Фролов оценил перспективы экспорта российских истребителей. По его словам, особой популярностью будут пользоваться МиГ-35 (или МиГ-29М/М2 в экспортном варианте).

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истребитель экспорт миг-35
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