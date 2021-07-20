Украинские абитуриенты массово провалили экзамены по истории

Киев, 20 июля. Почти 20% украинских абитуриентов завалили внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории государства.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко в беседе с Укринформ сообщил, что почти пятая часть украинских «абитуриентов не сдали тест по истории Украины».

«Это дети, которые совершенно не владеют картографическими знаниями. И абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии — что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет», — посетовал он.

Чиновник добавил, что выпускники получили полное среднее образование уже в период независимости Украины, однако при этом они не могут назвать четыре канонических события, которые привели к этому. По данным издания, в этом году почти треть украинских выпускников также не сдали ВНО по математике.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Украины одобрило программу повышения стоимости учебного процесса для студентов университетов и институтов. С сентября лицам, зачисленным в альма-матер на коммерческой основе, придется платить на 20-30% больше сумм, которые были предусмотрены изначальными договорами. Как утверждают власти в Киеве, нововведение позволит «качественно изменить всю систему образования высшей школы страны». С этим не согласны правозащитники: по их мнению, на фоне сокращения бюджетных мест в вузах эта программа лишит сотни тысяч молодых украинцев права на получение знаний.