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Глава Салехарда проинспектировал ремонт школ и детских садов в городе

  /   Обновлено: 20 июля 2021 02:58
Общество
Глава Салехарда проинспектировал ремонт школ и детских садов в городе
pixabay.com  /  Sabine Schulte

Салехард, 20 июля. Ремонтные работы в школах и детских садах Салехарда идут согласно установленному графику. Об этом сообщил глава региона Алексей Титовский по результатам инспектирования объектов.

Специальная комиссия, в состав которой входили мэр и сотрудники профильных отделов городской администрации, проинспектировали ход ремонтных работ в школах №1, 2, 3, 6, в Обдорской гимназии. Также комиссия побывала в детских садах «Мозаика», «Росинка», «Умка» и «Мамонтенок», пишет издание «Север-пресс».

Известно, что в части объектов уже поменяли электрические и теплосети, водопровод и дренаж. Также были оценены фасадные работы и внутренняя отделка зданий бюджетных учреждений.

Недавно пресс-служба главы региона сообщила, что более трех тысяч подростков смогли найти себе временную работу. Известно, что их зарплата будет достигать 30 тысяч рублей в месяц.

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салехард школы ремонт
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