Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за издевательство над русскими

Киев, 20 июля. Украинский парламентарий Вадим Рабинович назвал депутата Рады от партии «Слуга народа» Олега Семинского идиотом за то, что тот оскорблял русскоязычных жителей страны.

Семинский в своем Facebook написал, что русскоязычные украинцы после принятия закона «О коренных народах» потеряют права людей в стране. Парламентарий удалил пост, однако позже его скриншот опубликовал один из редакторов СМИ страны.

В ответ на эту риторику Вадим Рабинович написал, что «слуги» приняли закон только для того, чтобы поиздеваться над русскими в Украине. В конце своей речи он назвал Семинского идиотом и подчеркнул, что его партия будет судиться с парламентарием.

Ранее Рабинович вышел из себя из-за фашистской символики на празднике ко Дню конституции Украины. По его словам, политический строй Украины все больше скатывается к фашистскому.