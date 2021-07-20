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Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за издевательство над русскими
Политика
Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за издевательство над русскими
instagram.com  /  @vadimrabinovich

Киев, 20 июля. Украинский парламентарий Вадим Рабинович назвал депутата Рады от партии «Слуга народа» Олега Семинского идиотом за то, что тот оскорблял русскоязычных жителей страны.

Семинский в своем Facebook написал, что русскоязычные украинцы после принятия закона «О коренных народах» потеряют права людей в стране. Парламентарий удалил пост, однако позже его скриншот опубликовал один из редакторов СМИ страны.

В ответ на эту риторику Вадим Рабинович написал, что «слуги» приняли закон только для того, чтобы поиздеваться над русскими в Украине. В конце своей речи он назвал Семинского идиотом и подчеркнул, что его партия будет судиться с парламентарием.

Ранее Рабинович вышел из себя из-за фашистской символики на празднике ко Дню конституции Украины. По его словам, политический строй Украины все больше скатывается к фашистскому.

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Вадим Рабинович украина закон
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