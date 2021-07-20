«Западная медиапропаганда»: МИД России отреагировал на соцопрос норвежской газеты

Москва, 20 июля. Итоги соцопроса от норвежской газеты Dagbladet об угрозе со стороны России являются очередным проявлением западной медиапропаганды. Об этом заявила офпред МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на минувшей неделе издание из Норвегии сделало основной повесткой дня заказной социологический опрос. Исходя из него, 38% участников такого «исследования» уверенно заявили, что Россия является «главной угрозой миропорядку».

Однако, по словам официального представителя МИД РФ, в Норвегии никто не может привести ни единого примера «пострадания» от российской стороны. При этом за Китай проголосовала четверть опрошенных, за КНДР — каждый пятый, а за США — всего 4%.

«Поэтому опрос доказывает мощь иного качества — мощь западной медиапропаганды», — заявила Захарова в соцсети.

На днях Захарова также раскритиковала склонность политики Евросоюза к исключительно гендерным вопросам. По ее словам, официальный Брюссель не берет во внимание многочисленные нарушения политических и социальных прав граждан.