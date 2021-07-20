Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 03:18
03:15
Общество
Украинские абитуриенты массово провалили экзамены по истории
03:10
Общество
Вирусолог Хромых оценил иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной»
03:09
Политика
«Западная медиапропаганда»: МИД России отреагировал на соцопрос норвежской газеты
02:58
Политика
Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за издевательство над русскими
02:58
Общество
Глава Салехарда проинспектировал ремонт школ и детских садов в городе
02:46
Общество
Шахматисту Карпову присвоили звание почетного жителя греческого острова
02:42
Общество
Риелторы предложили дать работодателям в России право выдачи ипотеки сотрудникам
02:36
Шоу-бизнес
«Все забыть не может»: Бузову заподозрили в возобновлении романа с Давой
02:29
Политика
Китайский Sohu назвал Киев посмешищем после истории с Сергеем Шойгу
02:28
Происшествия
Испуганный аллигатор покусал упавшего велосипедиста во Флориде
Все новости

Шахматисту Карпову присвоили звание почетного жителя греческого острова
Общество
Шахматисту Карпову присвоили звание почетного жителя греческого острова
pixabay.com  /  PD

Афины, 20 июля. Прославленный советский и российский шахматист Анатолий Карпов недавно стал почетным жителем греческого острова Саламин.

О присвоении экс-чемпиону мира по шахматам звания почетного жителя сообщил греческий гостелеканал ЭРТ-1. Об этом стало известно в понедельник, 19 июля.

На Саламин шахматист прибыл для участия в экологической акции, организованной общественным движением «Зеленая Россия». Почетным жителем острова его провозгласили во время церемонии посадки деревьев на территории местного парка.

Греция нынешним летом открыла границы для вакцинированных туристов из России. Власти этой страны признают сертификаты о вакцинации от коронавируса «Спутником V».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шахматисту Карпову присвоили звание почетного жителя греческого острова
греция карпов почетный житель шахматист саламин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru