Шахматисту Карпову присвоили звание почетного жителя греческого острова

Афины, 20 июля. Прославленный советский и российский шахматист Анатолий Карпов недавно стал почетным жителем греческого острова Саламин.

О присвоении экс-чемпиону мира по шахматам звания почетного жителя сообщил греческий гостелеканал ЭРТ-1. Об этом стало известно в понедельник, 19 июля.

На Саламин шахматист прибыл для участия в экологической акции, организованной общественным движением «Зеленая Россия». Почетным жителем острова его провозгласили во время церемонии посадки деревьев на территории местного парка.

Греция нынешним летом открыла границы для вакцинированных туристов из России. Власти этой страны признают сертификаты о вакцинации от коронавируса «Спутником V».