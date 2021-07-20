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Риелторы предложили дать работодателям в России право выдачи ипотеки сотрудникам
Общество
Риелторы предложили дать работодателям в России право выдачи ипотеки сотрудникам
pixabay.com  /  Kseniya020203

Москва, 20 июля. Российские работодатели могут в будущем выдавать ипотеку сотрудникам своих компаний. Соответствующее предложение поступило от федеральной сети риэлторских компаний «Этажи».

Организация направила письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Авторы инициативы хотят добиться создания упрощенной системы выдачи лицензий на кредитование сотрудников для становления компаний финансовыми организациями, передают «Известия».

Нововведение должно положительно повлиять на повышение конкуренции среди ипотечного рынка. В таком случае бизнес получит доступ к инвестициям и возможностям управления лояльностью сотрудников. Однако эксперты считают, что проект не сможет стать заменой привычной системы кредитования в банке. Кроме того, необходимо разработать схему выкупа исполнения денежных обязательств в случае увольнения сотрудника с предприятия.

Ранее Правительство РФ приняло решение продлить льготную ипотечную программу еще на один год. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

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