«Все забыть не может»: Бузову заподозрили в возобновлении романа с Давой

Москва, 20 июля. Певица Ольга Бузова опубликовала социальный ролик о толерантности, однако поклонники усмотрели в нем намек на возобновление отношений с блогером Давой Манукяном.

Экс-ведущая «Дома-2» на своей странице в Instagram опубликовала социальный ролик на тему «непонимания в современном обществе» с призывом «оставаться людьми». На видео артистка отвлекается от разговора, когда у нее звонит телефон. Она снимает трубку и говорит: «Алло, Дав». При этом в руках Бузова держит журнал «Дом-2». Этой детали было достаточно, чтобы с новой силой вспыхнули обсуждения ее романа с блогером.

«Ты по телефону сказала: да, Дав?», — интересуется одна из поклонниц в комментариях.

«Имя Давы звучало в видео», — констатирует другая.

«Все никак забыть не может», — добавила еще одна.

Однако домыслы фолловеров о тайном романе когда-то расставшихся звезд оказались лишь предположениями. Ролик был снят год назад, когда она еще встречалась с Манукяном.

В конце января Бузова сразу после празднования своего дня рождения объявила о расставании с Давой, обвинив его в неверности и даже насилии. Сам блогер старался хранить молчание. Агент Манукяна в ответ намекнула журналистам, что вся эта ситуация является делом рук пиар-службы певицы.

Колумнист ФАН Вадим Манукян подчеркнул тогда, что «никогда не верил диким слухам о том, что у Ольги Бузовой и Давы контракт». Он выразил мнение, что блогеру «нужная была Ольга ради расширения связей в профессиональной среде».