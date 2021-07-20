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Происшествия
Испуганный аллигатор покусал упавшего велосипедиста во Флориде
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Испуганный аллигатор покусал упавшего велосипедиста во Флориде

  /   Обновлено: 20 июля 2021 02:28
Происшествия
Испуганный аллигатор покусал упавшего велосипедиста во Флориде
pixabay.com  /  PD

Стюарт, 20 июля. Житель Флориды чуть не погиб во время велопрогулки. Мужчина упал со средства передвижения, а затем на него напал аллигатор, пишет NY Daily News.

Инцидент произошел в парке Халпатиоки в Стюарде утром 19 июля. На американца напала самка аллигатора, длина которой составила восемь футов. На место происшествия прибыл вертолет с правоохранителями для эвакуации мужчины.

На месте отловили двух рептилий. Мужчина, по словам охотника на аллигаторов Джона Дэвисона, получил серьезные травмы, так как напугал аллигатора. Американец, выполняя маневр на повороте, упал прямо на хищника. Испуганное животное пару раз укусило велосипедиста.

Другой житель Флориды более жестоко обошелся с аллигатором. Он выкрал рептилию из парка для мини-гольфа, бил ее о землю. При попытке забросить животное на крышу здания, мужчину задержали правоохранители.

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флорида аллигатор велосипедист
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