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Группа ученых из России обнаружила необычный могильник VII века в Приуралье

  /   Обновлено: 20 июля 2021 02:15
Общество
Группа ученых из России обнаружила необычный могильник VII века в Приуралье
pixabay.com

Салехард, 20 июля. Нетронутые средневековые захоронения обнаружили в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Раскопки вели ученые из Салехарда, Томска, Екатеринбурга и Сыктывкара.

Могильник Нюрымпосллор 2 состоит из шести взрослых и детских могил. Археологи датируют их VI-VII веками нашей эры. Исследователям удалось собрать богатую коллекцию артефактов, среди которых серебряные и позолоченные украшения, передает «Север-пресс».

«Интересной особенностью погребального обряда на этом могильнике оказалось то, что во взрослых захоронениях руки умерших были заведены за спину, под таз. Традиционно руки у погребенных укладывали вдоль тела или на живот, такое положение встречаем впервые», — отметил руководитель экспедиции, ямальский археолог Александр Гусев.

Активисты-поисковики совместно с сотрудниками Следственного комитета ранее обнаружили место захоронения расстрелянных фашистами мирных жителей в деревне Колодезное под Тулой. Жертвами карательной акции стали 22 или 24 человека.

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археологи могильник приуралье
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