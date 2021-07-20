Группа ученых из России обнаружила необычный могильник VII века в Приуралье

Салехард, 20 июля. Нетронутые средневековые захоронения обнаружили в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Раскопки вели ученые из Салехарда, Томска, Екатеринбурга и Сыктывкара.

Могильник Нюрымпосллор 2 состоит из шести взрослых и детских могил. Археологи датируют их VI-VII веками нашей эры. Исследователям удалось собрать богатую коллекцию артефактов, среди которых серебряные и позолоченные украшения, передает «Север-пресс».

«Интересной особенностью погребального обряда на этом могильнике оказалось то, что во взрослых захоронениях руки умерших были заведены за спину, под таз. Традиционно руки у погребенных укладывали вдоль тела или на живот, такое положение встречаем впервые», — отметил руководитель экспедиции, ямальский археолог Александр Гусев.

Активисты-поисковики совместно с сотрудниками Следственного комитета ранее обнаружили место захоронения расстрелянных фашистами мирных жителей в деревне Колодезное под Тулой. Жертвами карательной акции стали 22 или 24 человека.