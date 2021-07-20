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«Зенит» может купить у «Эвертона» экс-игрока «Шахтера»
Спорт
«Зенит» может купить у «Эвертона» экс-игрока «Шахтера»
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Ливерпуль, 20 июля. Бразильский форвард ливерпульского «Эвертона» Бернард может стать игроком петербургского «Зенита».

«Эвертон», по данным источников, собирается расстаться с бразильцем в летнее трансферное окно. Одним из возможных покупателей футболиста называют «Зенит».

В Ливерпуль бразильский нападающий перебрался из донецкого «Шахтера» в 2018 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл за «Эвертон» в чемпионате Англии 12 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Трансферная стоимость Бернарда оценивается в 12 миллионов евро.

Петербургский «Зенит» недавно завоевал очередной трофей. Команда Сергея Семака разгромила московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

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футбол Зенит шахтер трансфер эвертон бернард
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