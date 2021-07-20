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Китайский Sohu назвал Киев посмешищем после истории с Сергеем Шойгу
Политика
Китайский Sohu назвал Киев посмешищем после истории с Сергеем Шойгу
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 20 июля. Киев выставил себя на посмешище, «вызвав» повесткой министра обороны РФ Сергея Шойгу на «следственные действия», пишет китайское издание Sohu.

Ранее стало известно, что следователь СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко подписал повестку, вызвав Шойгу для «проведения следственных действий» по делу о «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Китайское издание, анализируя эту провокацию, отметило, что сама по себе Украина не решилась бы бросить вызов России. Страна, пишет Sohu, служит антироссийским снарядом в руках США. Чтобы добиться одобрения Вашингтона, Киев устраивает откровенные провокации в адрес РФ.

«Украина публично «вызвала» министра обороны России и выставила себя на посмешище. Теперь над этой новостью смеются и политики, и обычные люди всего мира», — цитирует «ПолитРоссия» обозревателя Sohu.

Издание напоминает, что это далеко не первая неудачная провокация на Украине: несколько лет назад Шойгу и еще десять российских генералов были объявлены в розыск. При этом Киеву остается только пугать соседа словами, проявить какие-либо действия страна опасается. Китайские аналитики полагают, что даже при поддержке США и НАТО Украина не сможет добиться успеха в противостоянии с Москвой.

Ранее в беседе с ФАН крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что новость о вызове Сергея Шойгу в Мариуполь Службой безопасности Украины выглядит как очередное свидетельство глупости киевских властей. Новость насмешила не только политиков, но и простых жителей двух стран. В Twitter, к примеру, появился анекдот на соответствующую тему.

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Все новости / Политика / Китайский Sohu назвал Киев посмешищем после истории с Сергеем Шойгу
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