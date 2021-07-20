Пушков предложил США перестать изображать оскорбленную невинность

Москва, 20 июля. Соединенные Штаты прекрасно знают, почему России пришлось разрабатывать новейшие системы вооружений, заявил сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отреагировал на недавнее заявление представителя Пентагона Джона Кирби об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» в своем Telegram-канале. Американцам он предложил перестать изображать из себя оскорбленную невинность.

«Приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД», — перечислил Пушков причины, повлиявшие на решение Москвы разрабатывать более эффективные системы вооружений.

Успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря недавно произвел фрегат Северного флота. Эти испытания вызвали сильное беспокойство в Пентагоне.