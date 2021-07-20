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«Я буквально сошла с ума»: Ольга Кузьмина назвала секрет победы в «Ледниковом периоде»

  /   Обновлено: 20 июля 2021 01:43
Шоу-бизнес
«Я буквально сошла с ума»: Ольга Кузьмина назвала секрет победы в «Ледниковом периоде»
пресс-служба первого канала

Москва, 20 июля. Победительница седьмого сезона «Ледникового периода» актриса Ольга Кузьмина призналась, что во время тренировок для нее не существовало ничего, кроме этого шоу.

В 2020 году в «Ледниковом периоде» победу одержала пара Кузьминой и Александра Энберта. В беседе с порталом Teleprogramma.pro актриса раскрыла секрет, позволивший ей опередить соперников. По словам артистки, подготовка была действительно сложной, но в этот момент она так увлеклась проектом, что все трудности отошли на второй план.

«В тот период в моей жизни не существовало ничего, кроме «Ледникового периода». Мой телефон был переполнен различными референсами, движениями, поддержками, прическами. Я буквально сошла с ума на этой почве, потому что хотелось сделать все максимально хорошо, насколько я могла это делать», — рассказала Кузьмина.

Последний выпуск шоу «Ледниковый период», вышедший в декабре прошлого года, стал одним из самых запоминающихся в сезоне. Зрители рассказали, какие номера порадовали их больше всего. Многие назвали самым ярким номер Кузьминой и Энберта, которые вышли на лед под песню Земфиры «Я полюбила вас». Кроме того, зрители «Ледникового периода» отметили номера актера Вячеслава Чепурченко и фигуристки Яны Хохловой, а также футболиста Дмитрия Сычева и чемпионки мира Марии Петровой. Последние выступали под песню Born To Be Wild из фильма «Беспечный ездок».

Второе место на шоу заняли актер Вячеслав Чепурченко и его партнерша Яна Хохлова, а третье — телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Последнюю пару долгое время считали фаворитами и прочили в победители, однако большинство фанатов шоу согласились, что Кузьмина и Энберт достойны своих высоких баллов.

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ледниковый период шоу ольга кузьмина секрет победы
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