Беременным женщинам повысили приоритет по прививке от COVID-19

Москва, 20 июля. Вакцинация от COVID-19 имеет большой приоритет для беременных женщин. Об этом сообщила стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации.

Беременные женщины рискуют переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Заболевание повышает вероятность преждевременных родов. В связи с этим будущих мам поместили на второй этап дорожной карты приоритизации. Их будут прививать после медперсонала, пожилых и граждан с хроническими недугами.

ВОЗ обновила рекомендации для кормящих матерей. Пока информации, что COVID-19 несет большую опасность для них, чем для других граждан, нет. Краткосрочные исследования показали безвредность вакцин для младенцев.

«Предварительные данные свидетельствуют, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку», — отмечается в сообщении ВОЗ.

Беременность не является противопоказаниям к иммунизации от коронавируса. Поводом для отказа от вакцинации могут стать аллергические реакции на компоненты препарата. Для этого необходимо предъявить соответствующие записи в медкнижке и пройти обследование.