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Консорциум с участием Гейтса и Сороса выкупит производителя экспресс-тестов
Экономика
Консорциум с участием Гейтса и Сороса выкупит производителя экспресс-тестов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Лондон, 20 июля. Британский производитель экспресс-тестов Mologic сменит название и бизнес-модель. Это произойдет, когда его выкупит консорциум с участием Джорджа Сороса и Билла Гейтса.

Инвесторы намерены заплатить 30 миллионов фунтов стерлингов (41 миллион долларов). В рамках сделки компанию, по данным Financial Times, переименуют в Global Access Health. Она сосредоточится на производстве недорогих диагностических средств для выявления тропических болезней в бедных странах. Речь идет, к примеру, о лихорадке денге.

Гендиректор Mologic Марк Дэвис прокомментировал предстоящую сделку. Людям, по его словам, «пора поставить Африку в приоритет».

Новая тест-система ранее была разработана в России. Она позволяет выявлять у животных антитела к коронавирусу.

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