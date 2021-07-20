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Карты платежной системы «Мир» стали доступны для оплаты через Apple Pay
Экономика
Карты платежной системы «Мир» стали доступны для оплаты через Apple Pay
Федеральное агентство новостей  /  Елена Васильева

Москва, 20 июля. Некоторые российские банки с 20 июля стали принимать оплату картами «Мир» через платежную систему Apple Pay. Среди таких финансовых организаций оказались Росбанк и «Открытие».

Известно, что что к сервису будут подключены Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. МКБ, в свою очередь, внедрит эту услугу к осени текущего года, рассказали их представители.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев рассказал, как обезопасить банковскую карту от мошенников. По его словам, двухфакторная авторизация поможет защитить средства на карте от мошенников.

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