Студия Marvel нашла режиссера для нового фильма «Блэйд»

Лос-Анджелес, 20 июля. Киностудия Marvel определилась с постановщиком для нового фильма «Блэйд». Выбор пал на режиссера ленты «Откуда ты родом?» Бассама Тарика.

Главную роль в новой версии истории о похождениях Блэйда исполнит оскароносный актер Махершала Али. О кастинге объявил глава киностудии Кевин Файги, но звезда «Зеленой книги» сам поделился намерением сыграть получеловека-полувампира.

Руководство Marvel Studios занималось поисками режиссера «Блэйда» с осени 2020 года. Как только студия определилась со сценаристом, Стейси Осей-Куффур, круг претендентов сузился до нескольких человек. Каждый представил свое видение будущего фильма, но взгляд Тарика пришелся компании по душе больше всех.

Студия Marvel представила свой новый супергеройский фильм «Черная Вдова». Лента находилась в лидерах по кассовым сборам, но после релиза на Disney+ они резко упали. На второй неделе показа картина смогла собрать только 26,3 миллиона долларов.