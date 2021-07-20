ЦПК намерен в 2022 году предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд летчиков

Москва, 20 июля. Центр подготовки космонавтов имени Гагарина предложит Роскосмосу открыть новый набор специалистов в 2022 году. Об этом сообщил директор ведомства Максим Харламов.

Известно, что ведомство начало готовить новый набор в начале 2021 года. Все решения о подготовке летчиков принимают в Роскосмосе, и ЦПК обратится к госкорпорации в середине 2022 года.

Ранее генеральный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на авиасалоне МАКС-2021 продемонстрируют новый прототип скафандра для космонавтов. Известно, что костюм еще не прошел все необходимые испытания.