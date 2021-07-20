Содержание плавучего космодрома «Морской старт» обходится в $1 млн в месяц

Славянка, 20 июля. Более 1 миллиона долларов в месяц требуется для содержания неработающего ракетно-космического комплекса «Морской старт» в Приморье. Об этом сообщил его владелец Евгений Елин.

Космодром построили в 1995 году, через 19 лет он перестал функционировать. В 2016 году «Морской старт» купила компания S7 Group, в 2020-ом комплекс сменил свое прежнее место расположения в американском порту Лонг-Бич и переехал на Славянский судоремонтный завод в Приморье, передает РИА Новости. Восстановление космодрома может обойтись в 29-84 млрд рублей.

«Морской старт» ранее стал одним из героев статьи «Последние достижения и интересные факты украинской космонавтики», которую опубликовала Национальная академия наук Украины. Этот текст насмешил весь мир, так как Киев включил себя в пятерку лидеров «с полным циклом производства ракетно-космической техники».