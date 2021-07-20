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Самостоятельное взятие мазка ускорит диагностику COVID-19

  /   Обновлено: 20 июля 2021 01:33
Общество
Самостоятельное взятие мазка ускорит диагностику COVID-19
pixabay.com

Москва, 20 июля. Пациент может самостоятельно взять у себя мазок на COVID-19 и отправить его в лабораторию курьерской службы. Такой способ диагностики инфекции является самым быстрым.

Сейчас подобные услуги предоставляют многие лаборатории. Он занимает не более шести часов с момента обращения пациента, пояснил руководитель медицинской лаборатории Сергей Амбросов в беседе с «Российской газетой».

«При этом лаборатории самостоятельно загружают результаты тестирования на порталы ЕМИАС и «Госуслуг», — добавил врач.

Человек может взять у себя мазок на COVID-19 в любое удобное время вне зависимости от места, где он находится. Особенно актуален такой способ диагностики для москвичей и маломобильных граждан.

В одном только Петербурге за минувшие сутки почти 22 тысячи граждан сдали тест на коронавирус. За консультацией к экспертам из информационно-справочной службы обратились еще 8,7 тысячи петербуржцев.

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