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Путин откроет юбилейный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском
Армия
Путин откроет юбилейный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском
Пресс-служба МАКС

Жуковский, 20 июля. Юбилейный авиасалон МАКС-2021 начнет работу 20 июля в подмосковном Жуковском. Выставку будет открывать президент России Владимир Путин.

Глава страны осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники. Президент Владимир Путин проведет совещание, касающееся реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Одним из интересных моментов МАКС-2021 станет демонстрация нового военного самолета — легкого однодвигательного истребителя. Новинку смогут посмотреть свыше 120 делегаций из 65 стран. На выставке покажут и новый военно-транспортный самолет Ил-112В.

Авиасалон МАКС-2021 представит свыше 200 новинок. Среди них современные вертолеты гражданской и военной авиации, самолеты, беспилотные летательные аппараты, различное оборудование. Гостям впервые покажут пассажирский лайнер МС-21-310.

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путин авиасалон МАКС-2021
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