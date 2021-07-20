Путин откроет юбилейный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском

Жуковский, 20 июля. Юбилейный авиасалон МАКС-2021 начнет работу 20 июля в подмосковном Жуковском. Выставку будет открывать президент России Владимир Путин.
Глава страны осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники. Президент Владимир Путин проведет совещание, касающееся реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.
Одним из интересных моментов МАКС-2021 станет демонстрация нового военного самолета — легкого однодвигательного истребителя. Новинку смогут посмотреть свыше 120 делегаций из 65 стран. На выставке покажут и новый военно-транспортный самолет Ил-112В.
Авиасалон МАКС-2021 представит свыше 200 новинок. Среди них современные вертолеты гражданской и военной авиации, самолеты, беспилотные летательные аппараты, различное оборудование. Гостям впервые покажут пассажирский лайнер МС-21-310.