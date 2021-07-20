Минобороны России разместит модернизированные Су-20СМ2 под Калининградом

Москва, 20 июля. Авиация Балтийского флота получит первые образцы модернизированных Су-30СМ2 до конца нынешнего года. Самолеты разместят в Калининградской области.

Модернизированные истребители заменят устаревшие Су-27. С их помощью боевые возможности российской морской авиации в регионе радикально повысятся.

«Калининград — это фактически наш единственный форпост на Западе, его уязвимость заключается в том, что он несколько дистанцирован от основной территории России. Поэтому для нас очень важно, чтобы он был оснащен самыми надежными средствами защиты в случае обострения», — заявила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Су-30СМ2 представляет собой новую модификацию российского многофункционального истребителя Су-30. Эти самолеты будут оснащены двигателями с изменяемым ветром тяги АЛ-41Ф-1С и обновленными системами наблюдения.