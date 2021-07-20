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Часть российских пенсионеров получат прибавку к пенсии 6 тысяч рублей
Экономика
Часть российских пенсионеров получат прибавку к пенсии 6 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Тверь, 20 июля. Часть российских пенсионеров сможет получить более 6 тысяч рублей доплаты к пенсии. Речь идет о жителях старше 80 лет.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области, пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, при достижении 80-летнего возраста получат прибавку к пенсии.

«С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты составляет 6044,48 рубля. На эту сумму и увеличивается пенсия у тех, кому в 2021 году исполняется 80 лет», — уточнили в ПФР.

Каких-либо заявлений писать не придется, доплату назначат автоматически со следующего месяца после исполнения 80 лет. Это не касается только инвалидов первой группы, поскольку они уже получают фиксированную выплату в связи с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что со следующего года социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться пенсионерам в беззаявительном порядке. Еще одним новшеством станет то, что для назначения пенсии больше не надо будет лично идти в отделение ПФР. Пенсию можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР.

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пенсии пфр выплаты
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