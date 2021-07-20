Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 01:50
01:46
Экономика
Карты платежной системы «Мир» стали доступны для оплаты через Apple Pay
01:43
Шоу-бизнес
«Я буквально сошла с ума»: Ольга Кузьмина назвала секрет победы в «Ледниковом периоде»
01:42
Общество
Беременным женщинам повысили приоритет по прививке от COVID-19
01:42
Происшествия
Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо
01:40
Экономика
Консорциум с участием Гейтса и Сороса выкупит производителя экспресс-тестов
01:35
Общество
Студия Marvel нашла режиссера для нового фильма «Блэйд»
01:33
Общество
Самостоятельное взятие мазка ускорит диагностику COVID-19
01:26
Армия
Путин откроет юбилейный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском
01:22
Технологии
Содержание плавучего космодрома «Морской старт» обходится в $1 млн в месяц
01:18
Наука
ЦПК намерен в 2022 году предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд летчиков
Все новости

Консультации по стратегической стабильности между Россией и США пройдут 28 июля
Политика
Консультации по стратегической стабильности между Россией и США пройдут 28 июля
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 20 июля. Следующий раунд консультаций между специалистами из РФ и США по стратегической стабильности пройдет 28 июля. Об этом сообщили авторы газеты The Hill.

Ранее в стратегии национальной безопасности, которую одобрил президент России Владимир Путин, было указано, что желание Пентагона разместить свои ракеты в Европе и АТР несут угрозу для международной стратегической стабильности.

Текст стратегии также гласит, что выход США из международных документов в области контроля над вооружениями составляет угрозу мировой стабильности. В частности, такая политика может вызвать всплеск международного терроризма во всем мире.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Консультации по стратегической стабильности между Россией и США пройдут 28 июля
сша переговоры консультация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru