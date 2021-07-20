Консультации по стратегической стабильности между Россией и США пройдут 28 июля

Вашингтон, 20 июля. Следующий раунд консультаций между специалистами из РФ и США по стратегической стабильности пройдет 28 июля. Об этом сообщили авторы газеты The Hill.

Ранее в стратегии национальной безопасности, которую одобрил президент России Владимир Путин, было указано, что желание Пентагона разместить свои ракеты в Европе и АТР несут угрозу для международной стратегической стабильности.

Текст стратегии также гласит, что выход США из международных документов в области контроля над вооружениями составляет угрозу мировой стабильности. В частности, такая политика может вызвать всплеск международного терроризма во всем мире.