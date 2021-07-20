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Мантуров анонсировал сертификацию самолета МС-21 с российским двигателем
Экономика
Мантуров анонсировал сертификацию самолета МС-21 с российским двигателем
rostec.ru  /  пресс-служба Ростеха

Москва, 20 июля. Российский самолет МС-21-310 с двигателем ПД-14 отечественного производства пройдет сертификацию в 2023 году, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В начале июня нынешнего года самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14, по словам министра, совершил перелет из Ульяновска в Жуковский. Здесь будут продолжены его испытания. После их окончания начнутся полеты по программе сертификации.

«Российский сертификат на версию с российскими двигателями планируется получить в 2023 году (обращаю внимание, сертификация МС-21-300 с импортными двигателями по-прежнему планируется на следующий год), и это позволит начать поставки самолета авиакомпаниям и, соответственно, пассажироперевозки», — подчеркнул Мантуров в беседе с «Российской газетой».

Первый показ российского среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21-310 состоится в рамках авиасалона МАКС-2021. В конце прошлого года он совершил первый полет с двигателями ПД-14 отечественного производства.

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самолет мантуров мс-21 МС-21-310
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