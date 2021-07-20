ПВО Сирии отражают авиаудары в провинции Алеппо

Дамаск, 20 июля. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в небе над провинцией Алеппо. Соответствующую информацию передает местное государственное телевидение.

Немногим раньше тот же источник писал об агрессивных действиях со стороны Израиля. Последние наблюдались в районе Эс-Сафира к югу от сирийской провинции Алеппо.

ЦПВС ранее сообщил об обстрелах со стороны вооруженных формирований сразу в нескольких провинциях Сирии. Террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 атаковали территории республики, включая Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.