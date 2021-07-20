Лолита рассказала о соперничестве с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне»

Москва, 20 июля. Певица Лолита Милячвская неожиданно призналась, что участвовала в пробах на роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

В «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!» Лолита не только заставляет своих гостей рассказывать о себе самые сокровенные тайны, но и сама иногда удивляет зрителей. В очередном выпуске программы Милявская призналась, что в жизни умеет с достоинством принимать поражения. В качестве примера она привела случай со съемочной площадки знаменитого сериала.

«Я отношу себя к людям, у которых есть талант: умение проигрывать. В этом мне помог психолог. Она заставила меня ходить на кастинги. Например, в сериал «Моя прекрасная няня». Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала, и естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», — сообщила Лолита.

На прошлой неделе Лолита впервые откровенно рассказала о заболевании своей единственной дочери Евы. По ее словам, все случилось из-за того, что девочка родилась недоношенной. Сейчас у нее синдром Аспергера, который, по словам Лолиты, «проявляется иногда зацикленностью на предмете».

Позднее в беседе с ФАН психотерапевт, профайлер, психолог Мирослава Буш объяснила суть этой болезни. По словам собеседницы агентства, синдром считается одним из заболеваний, относящихся к аутическому спектру.