Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 01:50
01:46
Экономика
Карты платежной системы «Мир» стали доступны для оплаты через Apple Pay
01:43
Шоу-бизнес
«Я буквально сошла с ума»: Ольга Кузьмина назвала секрет победы в «Ледниковом периоде»
01:42
Общество
Беременным женщинам повысили приоритет по прививке от COVID-19
01:42
Происшествия
Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо
01:40
Экономика
Консорциум с участием Гейтса и Сороса выкупит производителя экспресс-тестов
01:35
Общество
Студия Marvel нашла режиссера для нового фильма «Блэйд»
01:33
Общество
Самостоятельное взятие мазка ускорит диагностику COVID-19
01:26
Армия
Путин откроет юбилейный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском
01:22
Технологии
Содержание плавучего космодрома «Морской старт» обходится в $1 млн в месяц
01:18
Наука
ЦПК намерен в 2022 году предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд летчиков
Все новости

Лолита рассказала о соперничестве с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне»

  /   Обновлено: 20 июля 2021 00:18
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о соперничестве с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне»
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 июля. Певица Лолита Милячвская неожиданно призналась, что участвовала в пробах на роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

В «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!» Лолита не только заставляет своих гостей рассказывать о себе самые сокровенные тайны, но и сама иногда удивляет зрителей. В очередном выпуске программы Милявская призналась, что в жизни умеет с достоинством принимать поражения. В качестве примера она привела случай со съемочной площадки знаменитого сериала.

«Я отношу себя к людям, у которых есть талант: умение проигрывать. В этом мне помог психолог. Она заставила меня ходить на кастинги. Например, в сериал «Моя прекрасная няня». Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала, и естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», — сообщила Лолита.

На прошлой неделе Лолита впервые откровенно рассказала о заболевании своей единственной дочери Евы. По ее словам, все случилось из-за того, что девочка родилась недоношенной. Сейчас у нее синдром Аспергера, который, по словам Лолиты, «проявляется иногда зацикленностью на предмете».

Позднее в беседе с ФАН психотерапевт, профайлер, психолог Мирослава Буш объяснила суть этой болезни. По словам собеседницы агентства, синдром считается одним из заболеваний, относящихся к аутическому спектру.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лолита рассказала о соперничестве с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне»
Лолита моя прекрасная няня заворотнюк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru