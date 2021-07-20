Диетолог Ковальков разрешил худеющим есть перед сном вареные белки

Москва, 20 июля. Худеющие могут есть перед сном определенные продукты без какого-либо риска для фигуры, заявил диетолог Алексей Ковальков.

В вечернее время, по словам эксперта, можно позволить себе белковые продукты. Своим пациентам диетолог рекомендует есть два яичных белка.

«Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом. Это можно есть и прямо перед сном», — подчеркнул Ковальков на своем YouTube-канале.

Яичные белки, как отметил диетолог, богаты аминокислотами. С их помощью можно худеть во время сна.

Ведущий индийский диетолог Руджута Дивекар ранее рассказала, как легко избавиться от лишних килограммов. Для этого, по ее словам, нужно есть маленькие порции и тщательно пережевывать пищу.