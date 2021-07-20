Представитель Балуева опроверг информацию о госпитализации актера

Москва, 20 июля. Информация о госпитализации актера Александра Балуева не подтвердилась. Артист переболел COVID-19 в легкой форме и уже здоров, заявила представитель звезды.

Звезда драматического сериала «Угрюм-река» Александр Балуев сделал прививку от коронавирусной инфекции в мае. Он переболел COVID-19 в легкой форме, передает РИА Новости слова представителя.

«Александр находится дома, чувствует себя хорошо», — отмечает представитель.

Сообщения о госпитализации российского актера Александра Балуева появились 19 июля. У него якобы обнаружили поражения легких, а отвезли его в больницу в Коммунарке. Так как артисту 62 года, его решили оставить под наблюдением врачей.