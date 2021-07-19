Сенатор Пушков вынес приговор отношениям Украины и Китая

Москва, 19 июля. Китай не рассматривает Украину как надежного партнера, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что посол Китая на Украине Фань Сяньжун написал письмо лидеру парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и украинской оппозиции Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом. Дипломат заявил о важной роли сотрудничества ОПЗЖ и Компартии КНР для развития двусторонних отношений между Пекином и Киевом.

«В Киеве действительно не отдают себе отчет, что яростно проамериканская Украина, готовая в любой момент поддержать США против Китая, не может быть привилегированным партнером Пекина? Или просто делают вид, что не понимают? Но Китай уже дает понять, что не рассматривает нынешнюю украинскую власть как надежного партнера. Именно это и следует из упомянутого письма», — прокомментировал новость председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Смена отношения Украины к Китаю вызывает много вопросов в последнее время. В середине июля мировые политологи были удивлены новостью о подписании соглашения о сотрудничестве в области инфраструктуры между Пекином и Киевом. Буквально за несколько дней до этого Киев вызвал бурную радость в Китае, отказавшись от поддержки совместного заявления европейских стран, призывающих ООН провести независимое расследование так называемых нарушений прав человека в Синьцзяне.

Спустя несколько дней советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с громким заявлением. По его словам, если Запад принудит Киев выполнять Минские оглашения, страна развернется к Китаю. Арестович надеется на поддержку Пекина в борьбе с Россией.

Оценивая события, аналитики ФАН пришли к выводу, что резкое усиление контактов украинского президента Владимира Зеленского с Китаем не повышает, а понижают его ценность и необходимость в глазах Вашингтона. Более того, очередной внешнеполитический бенефис «пана Зе», скорее всего, станет для США еще одним доводом в пользу смены Зеленского на посту президента украинского государства.