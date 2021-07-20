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Вице-премьер Чернышенко анонсировал полную замену бумажных справок на электронные
Общество
Вице-премьер Чернышенко анонсировал полную замену бумажных справок на электронные
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 июля. Справки, которые напечатаны на бумаге, вскоре выведут из оборота в документообороте российских ведомств. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что уже до конца этого года все россияне будут иметь возможность получить сертификаты и выписки в электронном формате сразу во время обращения. Чернышенко в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что до конца 2022 года около 200 услуг будут переведены в онлайн-формат.

На данный момент идет работа над сервисами, которые позволят не носить с собой бумажные копии всех справок. Планируется, что в приложении документы будут содержаться в цифровом виде.

Ранее Дмитрия Чернышенко назначили куратором Приволжского федерального округа. Теперь чиновник будет курировать Приволжье и исполнять обязанности зампредседателя Правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям.

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