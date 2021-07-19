«Информационный геноцид русских»: Шугалей назвал причину критики России на Западе

Российский социолог и директор «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей дал интервью французскому изданию Le Figaro.

Несмотря на то, что западные информационные агентства славятся антироссийской риторикой, председатель ФЗНЦ проявил инициативу и решил адресно ответить на все вбросы, которые тиражируют ангажированные СМИ. В ходе беседы с иностранными журналистами Шугалей рассказал про истинное положение дел в ЦАР и Ливии.

В первую очередь ученый прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона по поводу коллеги из ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Ранее глава Пятой республики назвал центральноафриканского лидера заложником русских. Однако руководитель ФЗНЦ раскритиковал данное утверждение.

По словам Шугалея, Макрон пытается дискредитировать дружеские отношения между Москвой и Банги.

«Это чушь собачья. Как только Туадера перестал кланяться Макрону, Франция начала говорить, что он сотрудничает с русскими», — объяснил председатель ФЗНЦ.

Аналогичного мнения придерживается глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов. Последний удивился беспочвенным и бездоказательным обвинениям французского издания RFI в адрес россиян.

«Мы с парнями поражаемся подлости французских журналистов, которые в попытке оправдать перед своим населением провал в ЦАР придумывают истории про российских инструкторов», — подтвердил Иванов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Специалисты из РФ официально находятся в ЦАР, где по просьбе действующего правительства и с разрешения Совбеза ООН занимаются обучением бойцов вооруженных сил страны (FACA). При консультативной поддержке россиян национальным войскам в считанные месяцы удалось разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Федеральное агентство новостей /

Бандформирования под предводительством Франсуа Бозизе планировали совершить государственный переворот в преддверии декабрьских выборов. Однако этого не произошло, поскольку натренированным бойцам FACA удалось отразить наступление на столицу страны и обратить радикалов в бегство.

На данный момент в ЦАР возвращается мирная жизнь. Почти вся территория республики зачищена от боевиков, люди наконец-то могут заниматься повседневными делами. Немаловажную роль в этом сыграла помощь российской стороны.

Максим Шугалей в интервью назвал происходящее в западных СМИ очернение деятельности специалистов из РФ «информационным геноцидом против русских во всем мире».

В то же время, связь между западными спецслужбами и радикалами, не только в ЦАР, является общеизвестным фактом. Руководитель ФЗНЦ напомнил, что именно по просьбе американских властей ливийские боевики похитили его во время научной работы в североафриканском государстве и заточили в частный изолятор «Митига» на полтора года.

Федеральное агентство новостей /

Шугалей добавил, что он и его переводчик находились в арабской стране для проведения социологических исследований, которые не имеют никакого отношения к политике.

«Во время содержания в тюрьме я понял, что решение о задержании меня приняли не ливийские власти, а американцы. Меня арестовали, потому что я русский, и из-за роли России», — объяснил он.

По его словам, Правительство национального согласия (ПНС) и американцы испытывали крайнее недовольство в связи с тем, что Россия поддержала фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. Последний не хотел мириться с разрухой и терроризмом в республике, поэтому выступил против представителей ПНС и подконтрольных им боевиков.