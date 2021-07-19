Баскетболист сборной США Лавин отправлен на карантин и может пропустить ОИ

Токио, 19 июля. Американский баскетболист и защитник «Чикаго» Зак Лавин был отправлен на карантин и не полетел со своей сборной на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщила команда в соцсетях.

Сборная США в понедельник победила Испанию в заключительной контрольной встрече перед Олимпиадой со счетом 83:76. После игры американские спортсмены должны вылететь в Японию.

«Зак Лавин внесен в протокол по охране здоровья и безопасности сборной США и сегодня не полетит в Токио», — следует из заявления.

Американская баскетболистка Кэти Лу Самуэльсон также пропустит Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом. Ее ПЦР-тест показал положительный результат в преддверии матча со сборной России, который должен состояться 25 июля.