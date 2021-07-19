Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 00:15
00:15
Общество
Вице-премьер Чернышенко анонсировал полную замену бумажных справок на электронные
00:06
Происшествия
Представитель Балуева опроверг информацию о госпитализации актера
00:02
Общество
Крымские эксперты предложили альтернативный метод обеспечения полуострова водой
00:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими под Севастополем
23:58
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболист сборной США Лавин отправлен на карантин и может пропустить ОИ
23:58
Политика
Сенатор Пушков вынес приговор отношениям Украины и Китая
23:56
Общество
Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 17 августа
23:52
Происшествия
Актера Балуева госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки
23:47
Весь мир
«Информационный геноцид русских»: Шугалей назвал причину критики России на Западе
23:45
Общество
Самые громкие смертельные ДТП в России с участием мажоров
Все новости

Актера Балуева госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки
Происшествия
Актера Балуева госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки
wikipedia.org  /  Игорь Мухин/C BY-SA 3.0

Москва, 19 июля. Известный российский актер Александр Балуев был госпитализирован из-за коронавируса в больницу в Коммунарке (Москва). Об этом сообщили в СМИ.

По предварительной информации, у артиста зафиксировали начало поражения обоих легких. Врачи обеспокоены состоянием здоровья Балуева: он попадает в группу особого риска, поскольку ему уже 62 года.

Коронавирусом также заразился известный отечественный артист Михаил Боярский. Однако его супруга рассказала, что актер переносит заболевание спокойно, поскольку недуг обнаружить удалось на «самой ранней стадии».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Актера Балуева госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки
москва коммунарка коронавирус александр балуев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru