Актера Балуева госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки

Москва, 19 июля. Известный российский актер Александр Балуев был госпитализирован из-за коронавируса в больницу в Коммунарке (Москва). Об этом сообщили в СМИ.

По предварительной информации, у артиста зафиксировали начало поражения обоих легких. Врачи обеспокоены состоянием здоровья Балуева: он попадает в группу особого риска, поскольку ему уже 62 года.

Коронавирусом также заразился известный отечественный артист Михаил Боярский. Однако его супруга рассказала, что актер переносит заболевание спокойно, поскольку недуг обнаружить удалось на «самой ранней стадии».