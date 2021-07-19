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Участникам групповых звонков в WhatsApp предоставили новую опцию
Технологии
Участникам групповых звонков в WhatsApp предоставили новую опцию
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 19 июля. Пользователи WhatsApp теперь могут присоединяться к групповым звонкам после их начала. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

Участники беседы получили возможность «отключаться и снова присоединяться в течение разговора». Новая функция должна «привнести спонтанность и легкость». Разработчики также обновили интерфейс, который позволит видеть всех пользователей, участвующих в общении.

«Сегодня мы представляем возможность присоединиться к групповому звонку даже после его начала», — говорится в сообщении.

WhatsApp ранее анонсировал появление еще одной функции в мессенджере. Пользователи Android смогут выбирать качество отправляемых видеороликов.

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