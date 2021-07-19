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Компания Apple выпустила iOS 14.7 для своих гаджетов
Технологии
Компания Apple выпустила iOS 14.7 для своих гаджетов
pixabay.com

Вашингтон, 19 июля. Свежее обновление для мобильных платформ iOS и iPadOS представила компания Apple. Версия 14.7 стала уже седьмым крупным апдейтом.

Новая версия 14.7 поддерживает внешний аккумулятор MagSafe, предназначенный для iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Анонс устройства компания провела неделей ранее. Его стоимость оценивается в 9490 рублей, но в России его пока нельзя заказать.

Обновление дает возможность управлять таймерами с помощью HomePod. В медиатеке пользователь может отобразить все подкасты или только те, на которые он подписан. В «Музыке» владелец гаджета снова может поделиться плейлистом. Разработчики исправили проблему, из-за которой дисплеи Брайля отображали некорректную информацию при создании электронных писем в «Почте».

Один из смартфонов Apple, iPhone 12 Pro Max, оказался не только самым дорогостоящим, но и наиболее популярным во всей линейке. В лидерах оказалась модель iPhone 11. Такие данные появились у компании по результатам второго квартала 2021 года.

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