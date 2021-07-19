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Власти Эфиопии заявили о завершении второго этапа заполнения плотины «Возрождение»
Весь мир
Власти Эфиопии заявили о завершении второго этапа заполнения плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 19 июля. Заместитель главы правительства и министра иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен Хассен заявил о завершении второго этапа заполнения плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Об этом он написал на личной странице в Facebook и поздравил жителей страны.

«Мы рады, что смогли стать свидетелями этого грандиозного исторического события. С этой страстью нам необходимо дальше работать вместе, чтобы победить силы, которые делают нашу страну уязвимой для иностранных держав, и помешать их заговорам», — написал Хассен.

По этому случаю премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед также не упустил возможность поблагодарить граждан республики за старания и терпение, которое они продемонстрировали в ходе строительства и заполнения плотины Хидасэ.

 

«Поздравляем с завершением второго этапа заполнения плотины «Возрождение» — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал представителей Эфиопии сесть за стол переговоров. По его мнению, диалог — единственный способ решения кризиса вокруг эфиопской дамбы.

«Правительство стремится к полной безопасности в странах региона и работает над стабилизацией ситуации в соседней Эфиопии», — сообщил он во время встречи с посланником Европейского союза на Африканском Роге Аннетт Вебер.

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эфиопия плотина возрождение
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