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Франция вперед ВОЗ объявила о начале четвертой волны коронавируса в стране
Общество
Франция вперед ВОЗ объявила о начале четвертой волны коронавируса в стране
ru.wikipedia.org  /  ZeroTwoZero

Париж, 19 июля. Французские власти объявили о начале четвертой волны пандемии COVID-19 в стране. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Ежедневно около 10 тысяч французов заражаются коронавирусной инфекцией. Атталь подчеркнул, что болезнь распространяется с интенсивностью 345 случаев на 100 тысяч граждан республики. Эпидемическая ситуация стремительно ухудшается на юге Восточных Пиренеев.

Ранее издание Nature Medicine сообщило, что по причине высокой смертности из-за коронавирусной инфекции в Бразилии средняя продолжительность жизни сократилась на год. Уточняется, что за первое полугодие 2021 года смертность от COVID-19 составила 107%.

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